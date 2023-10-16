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Пассажиры рейса из Владивостока прибыли в Читу после двух вынужденных посадок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пассажиры авиарейса из Владивостока прибыли 16 октября в пункт назначения, Читу, после двух вынужденных посадок. Об этом свидетельствует табло аэропорта Читы.

Посадка прошла успешно. Пострадавших нет, а причины технической неисправности устанавливаются.

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Ранее в этот день пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России сообщила, что самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Владивостока в Читу, совершил вынужденную посадку на аэродроме Хабаровска, в связи с этим организована доследственная проверка.

Накануне самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток – Чита также аварийно сел на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя.

По обоим фактам проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Как рассказал 15 октября «Известиям» пассажир рейса Александр Баженов, самолет вернулся в аэропорт через 40 минут после вылета 14 октября. Соответствующее решение было принято пилотом из-за неполадок двигателя. В результате пассажиры ждали резервный борт до 3 часов ночи, но он тоже оказался неисправным. Починили его только к обеду, однако при попытке выезда на взлетно-посадочную полосу самолет заглох.

После этого самолет взлетел, но по техническим причинам сел в Хабаровске. Теперь пассажиры надеются, что им возместят расходы на такси и гостиницу.

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