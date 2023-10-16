Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев 16 октября сообщил, что российские военнослужащие отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Астафьев, ВС РФ отбили нападение 112-й бригады территориальной обороны и две попытки атаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки.

Также, по его словам, подразделения 1-го армейского корпуса отразили нападение штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Дубово-Василевки.

Ранее, 14 октября, Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российские военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) с помощью FPV-дронов уничтожили скопления личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках на артемовском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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