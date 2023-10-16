Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 16 октября сообщил, что российские военные сорвали шесть попыток ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

«Сорвано шесть попыток ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки, Урожайного, Макаровки и Старомайорского», — приводит его слова «Интерфакс».

Как отметил Чехов, авиация артиллерия нанесла удары по местам сосредоточения живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад, и 127-й бригады территориальной обороны Украины в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар и Приютное. Потери противника составили до пяти военнослужащих, двое сдались в плен.

Также огнем тяжелых огнеметных систем ликвидирована живая сила 128-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Урожайного.

Кроме того, по словам Чехова, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено четыре минометных расчета ВСУ. Передовые подразделения группировки «Восток» при поддержке артиллерии отразили атаку пехоты 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского.

Накануне Чехов сообщил, что российские военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали пять попыток ротации подразделений ВСУ на южнодонецком направлении. Противник лишился пикапа и двух багги с боевиками, а двое военнослужащих украинской армии сдались в плен российским солдатам. Также, по его данным, пункт дислокации 1-й танковой бригады ВСУ был ликвидирован огнем миномета «Тюльпан» в Сторожевом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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