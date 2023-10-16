Пять выделенных полос для городского транспорта откроют в Москве 4 ноября

В Москве 4 ноября откроют пять новых выделенных полос для городского транспорта. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, выделенные полосы позволят экономить время в пути, поскольку эти участки электробусы и автобусы преодолевают в два-три раза быстрее. Помимо этого, как ожидается, на 20–30% снизится аварийность, пишет сайт kp.ru.

Так, выделенная полоса на улице Новаторов пройдет от пересечения с улицей Воронцовские Пруды до пересечения с Ленинским проспектом. Здесь проходит три маршрута общественного транспорта, которыми пользуются более 15 тыс. человек в день. Время проезда участка с вводом выделенной полосы сократится с семи до двух минут.

Выделенная полоса на участке улицы Академика Скрябина пройдет от Ферганской улицы до пересечения с Рязанским проспектом, отмечает «Москва 24». Полоса для общественного транспорта в Борисовском проезде появится на участке перед пересечением с Каширским шоссе. Проезжать маршрут смогут в 2,5 раза быстрее более 40 тыс. пассажиров.

Жители Зеленограда смогут экономить время на поездках по улице Юности, где проходит пять маршрутов городского транспорта. Пассажиры автобуса М6 будут быстрее проезжать участок Николоямской улицы на пересечении с улицей Земляной Вал, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает телеканал «360», в Москве за 2023 год появилось свыше 20 км новых выделенных полос. В 2022 году их организовали на 45 улицах.

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства. Чиновник отметил, что в столичной дорожной отрасли трудятся профессионалы более 240 специальностей.