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Бывший сотрудник ЦРУ посоветовал Зеленскому нанять охрану из-за угрозы США

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон посоветовал Зеленскому нанять охрану из-за угрозы США
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Фото: Global Look Press/ Shawn Thew/CNP
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Президент Украины Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись Соединенным Штатам Америки, и теперь украинскому лидеру необходимо задуматься о собственной безопасности. Об этом 14 октября заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works.

«Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие: они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», — сказал он.

По мнению бывшего американского аналитика ЦРУ, власти Вашингтона приняли решение перенести Киев на задний план, уделив основное внимание еврейскому государству. Израиль в настоящее время является более важным приоритетом для Соединенных Штатов, в отличие от Украины, подчеркнул Джонсон.

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По информации помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана, администрация США запросит свыше $2 млрд на помощь Украине и Израилю. 15 октября он обратил внимание на то, что в Белом доме ожидают интенсивного взаимодействия с конгрессом на этой неделе.

В этот день бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам необходимо приготовиться к прекращению помощи США ввиду обострения ситуации на Ближнем Востоке. Экс-советник подчеркнул, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре из-за ситуации с Израилем. Европа также не сможет помочь Украине, добавил он.

Помимо этого, как сообщили украинские СМИ, представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат выразил сожаление относительно того, что у западных стран нет столько систем противовоздушной обороны, сколько просит Киев. Кроме того, он подтвердил, что страна будет брать системы ПВО в аренду для того, чтобы защищаться в зимний период.

13 октября американское издание Military Watch Magazine отметило, что страны Запада могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта. В материале отмечается, что в последние несколько месяцев ВСУ проигрывают в своем наступлении, а потери армии составляют несколько десятков тысяч военнослужащих.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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