Собянин поздравил дорожников Москвы с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства.

В своем Telegram-канале в воскресенье, 15 октября, чиновник отметил, что в столичной дорожной отрасли трудятся профессионалы более 240 специальностей. Это и водители спецтехники, и работники ручного труда, проектировщики, синоптики и дорожные спасатели.

«Круглосуточно и в любую погоду вы первоклассно выполняете масштабную работу по комплексному обслуживанию объектов дорожного хозяйства и благоустройству столицы», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр отметил, что в этом году в Москве обновили более 23 млн кв. м асфальтовых покрытий, завершили капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса, который является крупнейшей многоуровневой транспортной развязкой. Кроме того, дорожники приводят в порядок пешеходный мост имени 1905 года, который является объектом культурного наследия федерального значения.

Также сотрудников дорожных служб с праздником поздравил президент РФ Владимир Путин. Как отметил российский лидер, в дорожном комплексе работают специалисты самой высокой квалификации, которые хорошо знают и любят свое дело.

Ранее в этот день дорожников с профессиональным праздником поздравил заммэра столицы Петр Бирюков. Он поблагодарил их «за искреннюю заботу о Москве и ее жителях», отмечает ИА «Регнум». Он напомнил, что в столице создан многотысячный парк современной спецтехники, а дорожники следят за чистотой города, безопасностью транспортных маршрутов круглые сутки в любую погоду, пишет сайт kp.ru.

Поздравил дорожников и губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в регионе на сегодняшний день в дорожной отрасли трудятся 4,3 тыс. человек. Он подчеркнул, что от качества работы дорожников в регионе зависит многое — безопасность движения, жителей, доставка грузов, оперативность перевозок, сообщает РИАМО.