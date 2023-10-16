Бастрыкин поручил доложить о нападениях выходцев из Азербайджана в Петербурге

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений в Telegram-канале об избиениях людей на улицах Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье, 15 октября, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по имеющимся данным, группа выходцев из Азербайджана снимала видео избиений случайных прохожих в разных частях города и выкладывала эти ролики в социальные сети.

По поручению главы СК РФ, и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олег Бобков должен будет возбудить дело и представить доклад. Ход исполнения поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Ранее, 28 сентября, сообщалось, что полицейские в Санкт-Петербурге задержали двух мигрантов, которые напали на девушек в Калининском районе города. Инцидент произошел 25 сентября на улице Замшина. В полицию поступило сообщение о конфликте между двумя девушками и двумя неизвестными мужчинами.

Один из них угрожал девушкам ножом. По данным агентства, причиной конфликта послужил пирсинг на лице девушек и выкрашенные в необычный цвет волосы.