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В России испытали камеру сгорания частного метанового ракетного двигателя

Российская SR Space провела испытания камеры сгорания ракетного двигателя
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Огневые испытания камеры сгорания частного метанового двигателя РД-1 прошли в Москве. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе частной российской космической компании SR Space.

«Компания SR Space провела огневые испытания камеры сгорания кислородно-метанового ракетного двигателя РД-1. Испытания прошли на стенде федерального автономного учреждения «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», — говорится в сообщении.

По информации главного конструктора SR Space Петра Кудряшова, испытателями был выбран метан в качестве топлива, поскольку в сравнении с керосином он доступнее, а также его удельный импульс выше, чем у керосина. Кроме того, пара метан – жидкий кислород, была выбрана, поскольку она рассматривается для двигателей многоразовых ракет.

В пресс-службе обратили внимание на то, что первое испытание прошло в атмосферных условиях с водяным охлаждением, что позволило дать первую оценку теплонапряженному состоянию камеры сгорания, эффективности газодинамического профиля и рациональности заложенных конструктивно-технологических решений.

«Данные испытания подтвердили выбранный в компании технологический путь создания своего двигателя и позволяют продолжить его дальнейшую разработку за счет частных инвестиций», — привели в SR Space слова генерального директора Олега Мансурова.

Проект данного двигателя РД-1 создали для геофизической ракеты Nebo, разработка которой продолжается на данный момент. Эта ракета будет проводить исследования верхних атмосферных слоев и ближнего космоса. Пуск ракеты был анонсирован на конец 2023 года.

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