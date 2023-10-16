В России испытали камеру сгорания частного метанового ракетного двигателя

Огневые испытания камеры сгорания частного метанового двигателя РД-1 прошли в Москве. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе частной российской космической компании SR Space.

«Компания SR Space провела огневые испытания камеры сгорания кислородно-метанового ракетного двигателя РД-1. Испытания прошли на стенде федерального автономного учреждения «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», — говорится в сообщении.

По информации главного конструктора SR Space Петра Кудряшова, испытателями был выбран метан в качестве топлива, поскольку в сравнении с керосином он доступнее, а также его удельный импульс выше, чем у керосина. Кроме того, пара метан – жидкий кислород, была выбрана, поскольку она рассматривается для двигателей многоразовых ракет.

В пресс-службе обратили внимание на то, что первое испытание прошло в атмосферных условиях с водяным охлаждением, что позволило дать первую оценку теплонапряженному состоянию камеры сгорания, эффективности газодинамического профиля и рациональности заложенных конструктивно-технологических решений.

«Данные испытания подтвердили выбранный в компании технологический путь создания своего двигателя и позволяют продолжить его дальнейшую разработку за счет частных инвестиций», — привели в SR Space слова генерального директора Олега Мансурова.

Проект данного двигателя РД-1 создали для геофизической ракеты Nebo, разработка которой продолжается на данный момент. Эта ракета будет проводить исследования верхних атмосферных слоев и ближнего космоса. Пуск ракеты был анонсирован на конец 2023 года.

Ранее, 9 октября, сообщалось, что компания Sitronics Group провела испытания первого в России прототипа электросудна на водороде. Отмечается, что для этого инновационного проекта Центр водородных технологий АФК «Система» разработал генератор на топливных элементах. Установка интегрирована в энергосистему катамарана. Испытания прошли в акватории реки Невы в Ленинградской области в районе верфи Emperium.