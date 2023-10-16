Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что Польша проигрывает на экономическом и политическом фронтах из-за украинского конфликта.

«Мы проигрываем уже не только экономически, но и политически: Польша, к примеру, будет показательно наказана за «незаконное» введение эмбарго на украинское зерно, поскольку она «нарушила международное право», — написал он в статье для издания Myśl Polska.

Как отметил Модзелевский, попытки Польши следовать интересам своих граждан постоянно оказываются противоречащими законам Евросоюза (ЕС) или международному праву вообще. Он назвал такое положение дел «бредом».

Кроме того, профессор выразил мнение, что Украина выступает инструментом Берлина, с помощью которого немцы пытаются подчинить себе Польшу.

Ранее, 14 октября, телеканал Fox News указал, что результаты парламентских выборов в Польше могут иметь негативные последствия для Украины. Отмечается, что в польской политической среде уже наблюдается неоднозначность позиций по вопросу помощи Киеву.

Депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил, что польские элиты всегда поддерживали Украину в ущерб национальным интересам, граждан республики сделали «полезными идиотами» Киева.

Также 14 октября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что проблема в отношениях Украины и Польши заключается в настроениях польских избирателей. По его мнению, тот, кто сможет умело использовать тему Волынской резни, совершенной украинскими националистами против поляков в годы Второй мировой войны, получит больше голосов.

В тот же день портал 19fortyfive написал, что Польша собирается провести парламентские выборы, которые могут оказать существенное влияние на ход украинского конфликта, и Киеву не будет поступать поддержка из этой страны.

Кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка 10 октября заявила, что Варшава должна выставить Киеву счет и поставить ряд условий за оказанную стране помощь.

9 октября в Польше заявили о высокой цене за помощь Украине. Авторы польского журнала Myśl Polska выразили мнение, что Польша не знает, какую цену ей придется заплатить за «щедрую и бездумную» политику в отношении Украины. При этом отмечается, что «прибыль», которую Польша должна была получить в качестве компенсации за помощь, оказалась иллюзорной, поскольку ее будут получать компании из США.

1 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Киев быть благодарным за предоставление убежища для миллионов украинцев. Он также напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.

До этого, 28 сентября, доктор политических наук Матеуш Пискорский отметил, что резкие высказывания и действия Варшавы по отношению к Киеву — это попытка угодить уставшим от потакания желаниям киевского режима жителям Польши в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в стране 15 октября.