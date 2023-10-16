Во Франции заявили о предоставлении разведданных Израилю

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню 15 октября заявил, что разведка страны сотрудничает с Израилем по вопросу передачи информации.

«Основная часть помощи, которую мы оказываем сегодня Израилю, — это разведка. Разведданные предоставляются в рамках партнерства между нашими странами», — сказал он в интервью газете Le Progres.

Как отметил Лекорню, Франция находится в постоянном контакте с израильскими властями по вопросу поиска и освобождения заложников, захваченных боевиками палестинского движения ХАМАС в ходе операции на израильской территории. При этом глава военного ведомства ушел от ответа на вопрос о возможности использования французского спецназа для освобождения сограждан.

Ранее, 13 октября, глава МИД Франции Катрин Колонна сказала, что 15 граждан республики погибли в результате атак ХАМАС на Израиль.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.