Россиян предупредили о штрафе за публикацию чужих фото

Адвокат Елена Кудерко 16 октября рассказала, что за публикацию фотографий может грозить штраф до 5 млн рублей.

В беседе с агентством «Прайм» она объяснила, что любая информация, опубликованная в интернете, остается там даже после удаления. Поэтому не стоит удивляться, если, например, фото всплывет спустя годы.

Как отметила адвокат, закон запрещает размещать фото без согласия человека, попавшего в кадр. Причем подтверждение должно быть получено в письменной форме, поскольку при соглашении в устной форме человек может передумать, и оспорить это не получится.

Однако если человек не является основным объектом изображения и случайно попал в кадр как часть общей композиции, письменное согласие не требуется.

Кудерко напомнила, что нельзя выкладывать фото лиц несовершеннолетних без письменного согласия их родителей, даже если ребенок случайно попал в объектив камеры.

Кроме того, запрещено заимствование фото, поскольку на них распространяется авторское право. Для этого необходимо получить согласие автора. Если фото размещено в общем доступе, то при его использовании необходимо сделать ссылку на источник и правообладателя. При нарушении этих правил, согласно ст. 1301 ГК РФ, человеку за каждое фото может грозить штраф от 10 тыс. до 5 млн рублей. Размер штрафа определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения, уточнила адвокат.

Ранее, 8 октября, депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, при каких условиях можно снимать и выкладывать на YouTube соседей. По его словам, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются только с его согласия. Гаврилов также напомнил, что сбор и распространение данных о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну, наказуемы по статье УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни. При этом госслужбы имеют право снимать жилые дома с квадрокоптеров.