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Два человека пострадали в ДТП с двумя машинами на Профсоюзной улице в Москве

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В результате столкновения двух автомобилей в Москве пострадали два человека. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

ДТП произошло ранее в этот день на Профсоюзной улице в районе дома 118, сообщает агентство городских новостей «Москва». Столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них въехал в столб, уточняет сайт kp.ru. Травмы получили два человека. Обоих пострадавших направили в медучреждение для оказания помощи, сообщает сайт aif.ru.

Отмечается, что движение в районе аварии не было затруднено. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал «360».

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14 октября на внешней стороне 99-го км МКАД автомобиль въехал в стоящую на дороге машину и пешехода, который находился около нее. В связи с аварией движение в этом районе было затруднено, сообщает «Москва 24».

В тот же день на проспекте Мира в Москве произошло столкновение двух автомобилей, один из них загорелся. По данным МЧС РФ, в стоящий на аварийках в левой полосе легковой автомобиль влетел внедорожник. Легковушка вспыхнула из-за взрыва топливного бака.

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