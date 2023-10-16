На Украине сообщили о взрывах в Кировоградской и Полтавской областях

Взрывы прозвучали на Украине в Кропивницком (бывший Кировоград) и Миргороде Полтавской области, а также в контролируемом Киевом городе Запорожье. Об этом 16 октября сообщило издание «Зеркало недели».

По данным на 01:10 мск воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Кроме того, сирена также звучала в контролируемых украинскими силами районах Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

В Министерстве обороны России данную информацию никак не подтвердили.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск). Накануне серия взрывов прозвучала в подконтрольном Украине городе Запорожье.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.