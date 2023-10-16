МО РФ приступило к реализации новой программы развития военных городков

Минобороны РФ 16 октября сообщило, что ФГАУ «Росжилкомплекс» совместно с регионами страны приступило к реализации новой программы развития военных городков.

Отмечается, что сформированный механизм тесного взаимодействия военного ведомства и субъектов России позволит значительно сократить сроки капитального ремонта зданий военных городков и создать благоприятные и комфортные условия проживания военнослужащих и членов их семей.

Первым регионом, применившим новый подход в краткосрочной программе проведения капитального ремонта, стал Приморский край.

Совместно с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и Фондом капитального ремонта были достигнуты договоренности, позволившие в два раза сократить сроки плановой очередности проведения капитального ремонта в селе Сергеевка Приморского края. Также в Сергеевке была проведена рабочая встреча с Кожемяко, представителями Минобороны и жилищно-коммунального хозяйства, в ходе которой были определены источники финансирования на капремонт и планируемые сроки выполнения работ.

Помимо этого, в краткосрочную программу проведения капремонта включены и другие первоочередные объекты, в том числе в Уссурийске, населенных пунктах Барано-Оренбургское и Черниговка.

К настоящему времени на нужды капремонта объектов военных городков в Приморском крае уже выделено более 91 млн рублей.

«Минобороны России уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей. В то время как наши герои с честью выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, мы должны обеспечить им надежный тыл, а их семьям домашний уют и комфорт. Хотим еще раз выразить слова благодарности губернатору Приморского края Олегу Кожемяко за активную позицию при решении вопросов, а также чуткое и внимательное отношение к проблемам военнослужащих и их семей», — сказал начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков.

Абраменков добавил, что новый формат взаимодействия с регионами позволит существенно оптимизировать проводимую работу по обновлению ведомственных фондов. Также он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры и консультации по вопросам выполнения капремонта еще сразу с несколькими субъектами РФ.

Ранее, 20 июля, губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что обновление и развитие городской инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в Мурманской области потребует 20–28 млрд рублей ежегодно в течение 10 лет. Как уточнил губернатор, для создания комфортных условий проживания военнослужащих и членов их семей в военных гарнизонах региона необходимо построить порядка 240 домов, отремонтировать 362 дома, построить и отремонтировать 302 объекта социальной инженерной инфраструктуры.