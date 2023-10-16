Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре

Взрыв произошел в городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск). Об этом 16 октября сообщило украинское издание «Страна.ua».

Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Накануне серия взрывов прозвучала в подконтрольном Украине городе Запорожье.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».