В МЧС сообщили о полной ликвидации пожара в автосервисе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полностью ликвидировали пожар в автосервисе. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба МЧС России.

«В 00:18 огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

О ликвидации отрытого горения стало известно накануне, 15 октября, в 22:15. Отмечается, что сообщение о возгорании в сервисе на улице Фучика во Фрунзенском районе поступило в 19:10. Горение происходило на площади 600 кв. м.

По данным МЧС, к тушению были привлечены от РСЧС 52 человека личного состава и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 41 человек личного состава и 10 единиц техники.

Ранее в этот вечер сообщалось, что в горящем автосервисе в Санкт-Петербурге находятся смазочные материалы, шины, автоэмали, бензин и канистры с топливом. На тот момент пожару был уже присвоен ранг 2-БИС.