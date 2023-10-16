Полиция в Германии разогнала крупный митинг в поддержку Палестины

Полиция Берлина разогнала крупный несогласованный митинг в поддержку Палестины, который проходил на Потсдамской площади в центре столицы Германии. Об этом 15 октября сообщила газета Tagesspiegel.

По информации издания, на митинге собралась примерно тысяча протестующих. Они пришли с палестинскими флагами, баннерами и плакатами, на которых выражалась их солидарность с сектором Газа. Например, был замечен плакат с надписью «Геноцид не является решением». Кроме того, журналисты отметили, что некоторые протестующие носили куфию, которая известна как символ палестинской одежды.

Сотрудники полиции неоднократно призывали протестующих вернуться домой, поскольку изначально акция была согласована с меньшим количеством участников. Пришедшие проигнорировали требование, в результате чего правоохранительные органы разогнали демонстрацию. По данным полиции, от удара в живот пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

Отмечается, что были многочисленные аресты, однако точное количество задержанных не приводится. Кроме того, по информации журналистов немецкой газеты, организаторы митинга были идентифицированы полицией и взяты под стражу.

Накануне, 14 октября, штаб-квартиру британской телерадиовещательной компании «Би-би-си» в Лондоне облили красной краской представители пропалестинской группы. Отмечается, что корпорацию обвинили в соучастии в «выработке согласия на оккупационный геноцид палестинцев».

Кроме того, в этот же день митинг в поддержку Палестины организовали в Париже. На фоне этого во французской столице начались задержания, полиция применяла слезоточивый газ.

Также 14 октября пресс-секретарь Вооруженных сил Израиля Даниэль Агари сообщил о готовности ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши. Однако позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах написала, что Израиль вынужден отложить операцию из-за непогоды.

Демонстрации проходят на фоне серьезного обострения палестино-израильского конфликта. Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ, а позже объявила о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло 1,4 тыс., еще более 3,5 тыс. человек пострадали. Помимо этого, отмечается, что израильские военные уведомили семьи 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. С противоположной стороны, в секторе Газа погибли более 2,7 тыс. человек, а также свыше 10,8 тыс. были ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.