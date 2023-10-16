Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и дожди 16 октября

Облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный и до +9 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 16 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +7…+9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2.

В Московской области днем ожидается +5…+10 градусов, ночью похолодает до нуля.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 737–738 мм ртутного столба.

Ранее, 15 октября, руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в столице со следующей недели ожидается похолодание с мокрым снегом. По его словам, к пятнице, 20 октября, осадки стоит ожидать в виде дождя, после этого наступит время холодного скандинавского антициклона, который уже к выходным вызовет мокрый снег.