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В Москве производство продуктов питания за год выросло почти на 30%

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Производство продуктов питания в Москве за год выросло почти на 30% по сравнению с 2022 годом. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в Москве работают порядка 250 предприятий, которые специализируются на выпуске продуктов питания. Собянин уточнил, что 24 предприятия получили статус промышленного комплекса, благодаря чему имеют налоговые льготы и иные преференции, отмечает телеканал «360». Помимо этого, производители принимают участие в программе «Сделано в Москве», благодаря которой популяризируются локальные бренды, пишет сайт kp.ru.

Там представлено свыше 4 тыс. брендов и 16,5 тыс. товаров, уточняет «Москва 24». Их продвигают на маркетплейсах, привлекают к участию в ярмарках и фестивалях, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сергей Собянин также поздравил работников пищевого производства с профессиональным праздником и пожелал отрасли процветания, пишет РИАМО.

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В сентябре сообщалсоь, что на востоке столицы откроется рыбный рынок «Москва на волне». Горожане смогут приобрести там разную рыбу и морепродукты из всех морей и рек России, а также других стран СНГ и дружественных государств.

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