Реклама
Прямой эфир
Мир
Республика Сербская готова подписать с РФ договор о долгосрочных поставках газа
Мир
Вашингтон заявил о попытках освободить заложников ХАМАС
Общество
В Совфеде разработают проект об охране голоса человека
Мир
Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль
Мир
Полиция в Германии разогнала крупный митинг в поддержку Палестины
Мир
Премьер Польши заявил о готовности сформировать новый кабмин после выборов
Мир
На Украине заявили о необходимости ускорить производство оружия
Мир
Республика Сербская выразила надежду на установление прямого авиасообщения с РФ
Мир
Израиль начал осмотр сектора Газа с воздуха для подготовки к наземной операции
Мир
Туск заявил о прекращении в Польше эпохи власти партии Качиньского
Мир
ЦАХАЛ заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
Мир
Оппозиция Польши получила достаточно голосов для формирования коалиции
Мир
Аэропорт Алеппо возобновит работу 16 октября после израильских ударов
Мир
Белый дом пообещал выделить больше $2 млрд на помощь Украине и Израилю

Республика Сербская надеется на прибытие Владимира Путина на открытие храма

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) сейчас строится русско-сербский храм, и там надеются, что на его открытие приедет президент России Владимир Путин. Об этом заявил в интервью «Известиям» премьер-министр этого образования Радован Вишкович.

Сребреная дрожь: как резня в Боснии определила судьбу Балкан
Спустя четверть века после этих событий мир так и не договорился об их интерпретации

На освящении этого храма ранее присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы надеемся, что он будет достроен в ближайшее время, и на его открытие приедет президент России Владимир Путин. Храм станет отражением связей наших народов, а также вековой дружбы, культуры и истории», — сказал Радован Вишкович.

Кроме того, он недавно пригласил в Баня-Луку вице-премьера Александра Новака, с которым встречался на Российской энергетической неделе, прошедшей в Москве 11–13 октября.

«Вчера на встрече (12 октября. — Ред.) с вице-премьером Новаком я воспользовался случаем и пригласил его в Баня-Луку. До конца этого года состоится визит президента Милорада Додика, во время которого он встретится с президентом Владимиром Путиным, поэтому не исключено, что я вновь приеду в Россию в ближайшее время», — сообщил он.

Босния и Герцеговина состоит из двух образований (энтитетов) — из хорвато-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Кроме того, между ними расположен округ Брчко, который находится под международным управлением.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца 2023-го»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023