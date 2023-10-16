Республика Сербская надеется на прибытие Владимира Путина на открытие храма

В Республике Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) сейчас строится русско-сербский храм, и там надеются, что на его открытие приедет президент России Владимир Путин. Об этом заявил в интервью «Известиям» премьер-министр этого образования Радован Вишкович.

На освящении этого храма ранее присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы надеемся, что он будет достроен в ближайшее время, и на его открытие приедет президент России Владимир Путин. Храм станет отражением связей наших народов, а также вековой дружбы, культуры и истории», — сказал Радован Вишкович.

Кроме того, он недавно пригласил в Баня-Луку вице-премьера Александра Новака, с которым встречался на Российской энергетической неделе, прошедшей в Москве 11–13 октября.

«Вчера на встрече (12 октября. — Ред.) с вице-премьером Новаком я воспользовался случаем и пригласил его в Баня-Луку. До конца этого года состоится визит президента Милорада Додика, во время которого он встретится с президентом Владимиром Путиным, поэтому не исключено, что я вновь приеду в Россию в ближайшее время», — сообщил он.

Босния и Герцеговина состоит из двух образований (энтитетов) — из хорвато-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Кроме того, между ними расположен округ Брчко, который находится под международным управлением.

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