Бастрыкин поручил доложить о нападениях выходцев из Азербайджана в Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку видео с избиением людей выходцами из Азербайджана в городе Санкт-Петербурге. Об этом 15 октября проинформировали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, он поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия. В Следственном комитете отметили, что в Петербурге группа выходцев из Азербайджана занимается избиением прохожих, а после выкладывает видеокадры таких действий в социальные сети.

Бастрыкин также поручил исполняющему обязанности руководителя управления СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову предоставить доклад. Помимо этого, стало известно, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате следственного управления СК РФ.

Ранее, 23 августа, мужчина, оказавшийся мигрантом по имени Шахзот Джурабоев, напал на девушку в подмосковном городском округе Красногорск. Он увидел незнакомую ему девушку, одетую в шорты и майку, и заявил ей о том, что женщины не могут появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего ударил кулаком по лицу.

После случившегося девушка сразу обратилась в местную дежурную часть. Позже в этот день мужчину задержали. На допросе он заявил, что своим нападением пытался «уберечь девушку от греха». По данным источника «Известий», молодой человек 2003 года рождения приехал из Таджикистана, нигде не работал и проживал у своих бабушки и дедушки.