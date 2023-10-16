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На Украине заявили о необходимости ускорить производство оружия

NYT: Украина должна ускорить производство оружия, чтобы привлечь внимание Запада
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Украине нужно ускорить производство вооружений, чтобы справиться с последствиями переключения внимания Запада на ситуацию в Израиле. Об этом заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин, пишет 15 октября The New York Times (NYT).

Климкин отметил, что в США у тех, кто принимает решения по внешней политике, есть только 24 часа в сутки, чтобы «заботиться обо всей планете». Еще один конфликт сокращает время для решения проблем Киева.

«Украина должна ускорить внутреннее производство оружия, чтобы помочь преодолеть последствия отвлечения международного внимания», — говорится в статье.

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Между тем, по информации помощника американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, администрация США запросит свыше $2 млрд на помощь Украине и Израилю. 15 октября он отметил, что администрация ожидает интенсивное взаимодействие с конгрессом на этой неделе.

Также в этот день бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам необходимо приготовиться прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Экс-советник подчеркнул, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре из-за ситуации с Израилем. Европа также не сможет помочь Украине.

Кроме того, как сообщили украинские СМИ, представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат выразил сожаление относительно того, что у западных стран нет столько систем противовоздушной обороны (ПВО), сколько просит Киев. Кроме того, он подтвердил, что страна будет брать системы ПВО в аренду для того, чтобы защищаться в зимний период.

13 октября американское издание Military Watch Magazine (MWM) отметило, что страны Запада могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта. В материале отмечается, что в последние несколько месяцев ВСУ проигрывают в своем наступлении, а потери армии составляют несколько десятков тысяч военнослужащих.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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