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Аэропорт Алеппо возобновит работу 16 октября после израильских ударов
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Аэропорт Алеппо возобновит работу 16 октября после израильских ударов

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Фото: Global Look Press/Stringer
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Международный аэропорт в Алеппо возобновит работу утром 16 октября. Об этом 15 октября сообщило министерство транспорта Сирийской Арабской Республики (САР), с заявлением которого ознакомилось агентство SANA.

«Министерство транспорта объявило о возобновлении воздушного сообщения через международный аэропорт Алеппо начиная с 08:00 часов утра в понедельник, 16 октября 2023 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что ремонтные бригады строительных компаний оперативно устранили последствия удара со стороны Израиля.

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Накануне, 14 октября, агентство SANA сообщило, что примерно в 23:35 14 октября ВВС Израиля совершили воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо. В результате ракетных ударов нанесен материальный ущерб, аэропорт вновь был выведен из строя.

Позднее в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии раскрыли подробности атаки Израиля по аэропорту в Алеппо. Отмечается, что в результате израильской атаки парой тактических истребителей F-16 в ночь на 14 октября на международный аэропорт в городе Алеппо была на время выведена из строя взлетно-посадочная полоса.

12 октября SANA сообщило о выводе из строя аэропортов Дамаска и Алеппо после удара израильских ВВС. По данным военного источника агентства, атака со стороны Израиля произошла примерно в 13:50 с применением залпов ракет одновременно по территории обеих воздушных гаваней.

Позже в минтрансе Сирии сообщили о переносе всех регулярных рейсов из аэропортов Дамаска и Алеппо и начале совместно с государственной корпорацией гражданской авиации и рядом компаний оценки повреждений взлетно-посадочных полос, а также устранения последствий атаки.

В МИД РФ заявили, что удары со стороны Израиля по аэропортам в Сирии грубо нарушают суверенитет страны и нормы международного права.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло 1,4 тыс., еще более 3,5 тыс. человек пострадали. Помимо этого, отмечается, что израильские военные уведомили семьи 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. С противоположной стороны, в секторе Газа, погибли более 2,7 тыс. человек, а также свыше 10,8 тыс. были ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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