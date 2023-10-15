ЦАХАЛ заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 15 октября возобновила удары по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ.

Отмечается, что подробности происходящего будут опубликованы позднее.

Ранее в этот же день ЦАХАЛ сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Также истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по очередному военному посту шиитской группировки «Хезболла».

Накануне стало известно о нескольких попытках вооруженных людей из Ливана проникнуть на территорию Израиля. Одна из попыток была зафиксирована около 17:30 в ходе минометного обстрела израильской территории. По группе нанесли удар дроном.

В ответ на минометные обстрелы оборонные силы Израиля ударили по объектам «Хезболлы» в Ливане с самолетов при помощи танков и артиллерии.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.