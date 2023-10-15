ЦАХАЛ сообщила об эвакуации на юг сектора Газа более 600 тыс. палестинцев

Более 600 тыс. палестинцев эвакуировались с северной части сектора Газа на юг анклава. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, слова которого 15 октября привело издание The Times of Israel.

«Мы действуем в соответствии с международным правом, чтобы причинить минимальный вред непричастным гражданам. Я подчеркиваю это перед всем миром. В этом разница между нами и нашими врагами», — сказал Хагари.

Накануне пресс-секретарь Вооруженных сил Израиля Даниэль Хагари сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши. Однако позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах написала, что Израиль вынужден отложить операцию из-за непогоды.

13 октября стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

По последним данным, число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло 1,4 тыс., еще более 3,5 тыс. человек пострадали. Помимо этого, отмечается, что израильские военные уведомили семьи 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. С противоположной стороны, в секторе Газа, погибли более 2,7 тыс. человек, а также свыше 10,8 тыс. были ранены.

Ранее в этот день в палестинском минздраве заявили, что спасателям в Газе не хватает оборудования для извлечения тел погибших от ударов Израиля по анклаву Палестины. Отмечалось, что разложение тел погибших представляет собой угрозу окружающей среде и здоровью населения региона.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.