Реклама
Прямой эфир
Мир
Республика Сербская готова подписать с РФ договор о долгосрочных поставках газа
Мир
Вашингтон заявил о попытках освободить заложников ХАМАС
Общество
В Совфеде разработают проект об охране голоса человека
Мир
Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль
Мир
Полиция в Германии разогнала крупный митинг в поддержку Палестины
Мир
Премьер Польши заявил о готовности сформировать новый кабмин после выборов
Мир
На Украине заявили о необходимости ускорить производство оружия
Мир
Республика Сербская выразила надежду на установление прямого авиасообщения с РФ
Мир
Израиль начал осмотр сектора Газа с воздуха для подготовки к наземной операции
Мир
Туск заявил о прекращении в Польше эпохи власти партии Качиньского
Мир
ЦАХАЛ заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
Мир
Оппозиция Польши получила достаточно голосов для формирования коалиции
Мир
Аэропорт Алеппо возобновит работу 16 октября после израильских ударов
Мир
Белый дом пообещал выделить больше $2 млрд на помощь Украине и Израилю
Сюжет:

ЦАХАЛ сообщила об эвакуации на юг сектора Газа более 600 тыс. палестинцев

ЦАХАЛ: свыше 600 тыс. палестинцев эвакуировались с севера на юг сектора Газа
0
Фото: Global Look Press/Naaman Omar
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 600 тыс. палестинцев эвакуировались с северной части сектора Газа на юг анклава. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, слова которого 15 октября привело издание The Times of Israel.

«Мы действуем в соответствии с международным правом, чтобы причинить минимальный вред непричастным гражданам. Я подчеркиваю это перед всем миром. В этом разница между нами и нашими врагами», — сказал Хагари.

О промедлении — подробно: почему Израиль тянет с наземной операцией против ХАМАС
И по какой причине эвакуация на юг анклава не решит проблему с гражданским населением

Накануне пресс-секретарь Вооруженных сил Израиля Даниэль Хагари сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши. Однако позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах написала, что Израиль вынужден отложить операцию из-за непогоды.

13 октября стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

По последним данным, число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло 1,4 тыс., еще более 3,5 тыс. человек пострадали. Помимо этого, отмечается, что израильские военные уведомили семьи 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. С противоположной стороны, в секторе Газа, погибли более 2,7 тыс. человек, а также свыше 10,8 тыс. были ранены.

Ранее в этот день в палестинском минздраве заявили, что спасателям в Газе не хватает оборудования для извлечения тел погибших от ударов Израиля по анклаву Палестины. Отмечалось, что разложение тел погибших представляет собой угрозу окружающей среде и здоровью населения региона.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023