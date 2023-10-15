Открытое горение в автосервисе в Санкт-Петербурге ликвидировано

В Санкт-Петербурге ликвидировано открытое горение в автосервисе, сообщили 15 октября в ГУ МЧС по городу.

Отмечается, что сообщение о возгорании в сервисе на улице Фучика во Фрунзенском районе поступило в 19:10. Горение происходило на площади 600 кв. м.

«В 22:15 ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По информации МЧС, к тушению привлечены от РСЧС 52 человека личного состава и 15 ед. техники, в том числе от МЧС России 41 человек личного состава и 10 единиц техники.

Ранее в этот вечер сообщалось, что в горящем автосервисе в Санкт-Петербурге находятся смазочные материалы, шины, автоэмали, бензин и канистры с топливом. На тот момент пожару был уже присвоен ранг 2-БИС.