Реклама
Прямой эфир
Мир
Республика Сербская готова подписать с РФ договор о долгосрочных поставках газа
Мир
Вашингтон заявил о попытках освободить заложников ХАМАС
Общество
В Совфеде разработают проект об охране голоса человека
Мир
Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль
Мир
Полиция в Германии разогнала крупный митинг в поддержку Палестины
Мир
Премьер Польши заявил о готовности сформировать новый кабмин после выборов
Мир
На Украине заявили о необходимости ускорить производство оружия
Мир
Республика Сербская выразила надежду на установление прямого авиасообщения с РФ
Мир
Израиль начал осмотр сектора Газа с воздуха для подготовки к наземной операции
Мир
Туск заявил о прекращении в Польше эпохи власти партии Качиньского
Мир
ЦАХАЛ заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
Мир
Оппозиция Польши получила достаточно голосов для формирования коалиции
Мир
Аэропорт Алеппо возобновит работу 16 октября после израильских ударов
Мир
Белый дом пообещал выделить больше $2 млрд на помощь Украине и Израилю

Открытое горение в автосервисе в Санкт-Петербурге ликвидировано

0
Фото: ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге ликвидировано открытое горение в автосервисе, сообщили 15 октября в ГУ МЧС по городу.

Отмечается, что сообщение о возгорании в сервисе на улице Фучика во Фрунзенском районе поступило в 19:10. Горение происходило на площади 600 кв. м.

«В 22:15 ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По информации МЧС, к тушению привлечены от РСЧС 52 человека личного состава и 15 ед. техники, в том числе от МЧС России 41 человек личного состава и 10 единиц техники.

Ранее в этот вечер сообщалось, что в горящем автосервисе в Санкт-Петербурге находятся смазочные материалы, шины, автоэмали, бензин и канистры с топливом. На тот момент пожару был уже присвоен ранг 2-БИС.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023