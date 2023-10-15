Пассажир дважды экстренно севшего рейса из Владивостока рассказал о происшествии

Пассажир рейса Владивосток — Чита, который дважды совершил экстренную посадку, 15 октября рассказал «Известиям» о деталях произошедшего.

Как отметил Александр Баженов, 14 октября рейс вылетел из Владивостока, однако после 40 минут полета было принято решение пилотом вернуться обратно в аэропорт из-за неполадок двигателя.

«Представитель авиакомпании сказала, что те, кто могут оплатить себе гостиницу сами, — оплатите, они всё возместят. Это из-за того, что у них было мало места в гостинице, которую они нашли. Поэтому в приоритете были люди с детьми и те, кто не могут себе платить сами», — рассказал Александр.

По его словам, пассажиры ждали резервный борт до 3 часов ночи, но он тоже оказался неисправным. Починили его только к обеду, однако при попытке выезда на взлетно-посадочную полосу самолет заглох.

После этого половина пассажиров решила «не испытывать судьбу» и покинула самолет.

«После этого мы взлетели, всё было нормально, но по техническим причинам мы сели в Хабаровске. Нас разместили в гостинице, всё нормально, но только такси до гостиницы и обратно пришлось оплачивать самим, надеемся всё это возместят. Сейчас ожидаем новый борт уже из Москвы Boeing, а не Superjet», — указал пассажир.

Ранее в этот день пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России сообщила, что самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Владивостока в Читу, совершил вынужденную посадку на аэродроме Хабаровска, в связи с этим организована доследственная проверка.

Накануне самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток — Чита аварийно сел на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя.