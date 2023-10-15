ВКС РФ нанесли три авиаудара по боевикам в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана». Об этом 15 октября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В ответ на непрекращающиеся обстрелы незаконными вооруженными формированиями позиций сирийских правительственных войск и гражданских объектов силами ВКС России за прошедшие сутки нанесено три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники боевиков», — сказал он.

По его словам, уничтожены более 20 боевиков, два БМП и до 10 автомобилей. Также разрушены укрытия и здания для ремонтов танков.

За минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны двух вышеназванных террористических. Атаки имели место в провинции Идлиб и в провинции Латакия.

Днем ранее Кулить сообщил, что российскими силами в Сирии поражены два пункта управления и пять складов с боеприпасами. Он подчеркнул, что боевики радикальных формирований пытаются атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотников кустарного производства.

Ранее, 8 октября, в ЦПВС заявили о гибели одного сирийского военного и ранении еще двоих в результате удара беспилотника, выпущенного террористами из провинции Латакия.