В Москве прошла молитва за погибших и пострадавших при атаке ХАМАС на Израиль

В Москве в Еврейском музее и центре толерантности 15 октября провели общественную молитву о душах погибших и пострадавших при атаках боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль.

Раввин Мойше Борух Бейниш прочитал молитву на русском языке, а президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода зажег поминальную свечу. На общественную молитву пришло больше сотни человек, среди которых были члены и друзья еврейской общины. Все они выразили свою поддержку израильтянам.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло 1,4 тыс., еще более 3,5 тыс. человек пострадали. Помимо этого, отмечается, что израильские военные уведомили семьи 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.