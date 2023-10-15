ЦПВС раскрыл подробности атаки Израиля на аэропорт в Алеппо

В результате атаки ВВС Израиля в ночь на 14 октября на международный аэропорт в городе Алеппо взлетно-посадочная полоса была на время выведена из строя. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«14 октября с 23:32 до 23:36 парой тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесен удар по международному аэропорту Эн-Найраб (Алеппо), в результате которого взлетно-посадочная полоса временно выведена из строя», — сообщил он в ходе брифинга.

Ранее в этот день агентство SANA сообщило, что примерно в 23:35 14 октября ВВС Израиля совершили воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо. В результате ракетных ударов нанесен материальный ущерб, аэропорт вновь был выведен из строя.

12 октября SANA сообщило о выводе из строя аэропортов Дамаска и Алеппо после удара израильских ВВС. По данным военного источника агентства, атака со стороны Израиля произошла примерно в 13:50 с применением залпов ракет одновременно по территории обеих воздушных гаваней.

Позже в минтрансе Сирии сообщили о переносе всех регулярных рейсов из аэропортов Дамаска и Алеппо и начале совместно с государственной корпорацией гражданской авиации и рядом компаний оценки повреждений взлетно-посадочных полос, а также устранения последствий атаки.

В МИД РФ заявили, что удары со стороны Израиля по аэропортам в Сирии грубо нарушают суверенитет страны и нормы международного права.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.