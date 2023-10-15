Один человек ранен в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 октября сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки», — написал он.

Прямое попадание снаряда зафиксировано в дом, расположенный на ул. Степаненко.

11 октября Приходько сообщил, что один из мирных жителей Горловки получил множественные осколочные ранения в результате подрыва на кассетном боеприпасе. Снаряд сдетонировал в руках мужчины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.