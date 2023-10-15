Постпред Израиля обвинил замгенсека ООН в политике двойных стандартов

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан 15 октября обвинил замгенсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в «двойных стандартах» и «намеренной слепоте», что привели к превращению сектора Газа в «машину террора».

«Ваша добровольная слепота к фактам сыграла ключевую роль в создании террористической машины, которой сегодня является Газа. Чиновники ООН не имеют никакого доверия и легитимности, чтобы делать выговор стране, находящейся на переднем крае войны с терроризмом! Пока мы пытаемся спасти заложников. Как вам не стыдно!» — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Постпред также потребовал от Гриффитса, чтобы тот призвал ХАМАС освободить всех заложников.

Таким образом Эрдан отреагировал на размещенную ранее публикацию замгенсека ООН, в которой Гриффитс написал, что «призрак смерти навис» над Газой, которая осталась «без воды, электричества, еды и медикаментов».

По словам Эрдана, тысячи израильтян были убиты и пострадали при атаке ХАМАС и еще десятки тысяч пострадают, в случае если движение «не будет ликвидировано».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло 2,6 тыс. палестинцев, еще 9,6 тыс. жителей региона пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.