Пожар произошел в автосервисе в Санкт-Петербурге

Автосервис загорелся в Санкт-Петербурге, сообщил 15 октября 78.ru.

Огонь охватил здание, расположенное напротив МЧС во Фрунзенском районе города на улице Фучика. Экстренные службы приступили к тушению возгорания.

В горящем здании находятся смазочные материалы, шины, автоэмали, бензин и канистры с топливом. Пожару присвоен ранг 2-БИС.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее, 11 октября, в Москве загорелся автосервис на Варшавском шоссе. Очаг возгорания находился на четвертом этаже здания.