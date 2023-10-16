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Путин заявил о сохранении колониального мышления в США

Путин: колониальные страны всегда считали, что они люди первого сорта
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Фото: REUTERS/Rafael Hernandez
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Колониальные страны всегда считали, что они люди первого сорта, поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита в США, говорит о своей исключительности. Об этом заявил президент России Владимир Путин 16 октября в интервью Медиакорпорации Китая, текст опубликован на сайте Кремля.

«Это и есть колониальный подход, потому что колониальные страны всегда считали, что они люди первого сорта. Ведь они всегда говорили о том, что они несут просвещение своим колониям, что они цивилизованные люди, и несут благо цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта. Вот ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. Ккогда они говорят, что мы исключительные в США, это значит, что другие люди какого-то второго сорта. А как иначе воспринимать это?» — задался вопросом Путин.

По его мнению, это и есть рудименты колониального мышления и ничто иное.

В то же время российский лидер заметил, что подход России совсем другой. Москва исходит из того, что все люди равны, имеют одинаковые права.

«Права и свободы одной страны и одного народа заканчиваются там, где появляются права и свободы другого человека или целого государства. Вот так постепенно и должен рождаться многополярный мир, к этому мы стремимся, именно это составляет основу нашего взаимодействия с Китаем на международной арене», — подчеркнул Путин.

Накануне Путин отметил, что страны БРИКС поддерживают концепцию формирования многополярного мира. В объединении никто не хочет быть «на вторых ролях у какого-то суверена». По словам российского президента, в БРИКС все хотят равных отношений.

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10 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в настоящий момент формируется новый, более справедливый многополярный миропорядок, отражающий культурно-цивилизационное многообразие мира.

Ранее, 4 октября, Путин также указал, что процесс построения многополярного миропорядка, более честного и справедливого, неизбежен и исторически необходим. По его словам, мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансовой экономической модели, целью которой является загнать в долговую кабалу, превратить в экономические колонии и лишить ресурсов для развития целые регионы планеты.

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