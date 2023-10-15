«Известия» показали допрос взятых в ходе СВО в плен украинцев

В распоряжение «Известий» 15 октября поступила видеозапись начала допроса военнослужащих Украины, попавших в плен российским силам в ходе спецоперации.

На кадрах они называют служащим ВС РФ имена и подразделения, в которых служили. Оба являлись старшими солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и служили в 14-й бригаде первой роты.

По словам пленных, они не пытались штурмовать российские позиции, а хотели удержать свои.

В начале октября офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Аид рассказал, что в ВСУ стараются добивать побывавших в плену военных. Их украинская армия старается уничтожать еще у линии фронта, чтобы не допустить утечки информации.

Ранее, 30 сентября, пленный военнослужащий ВСУ сообщил, что в украинской армии насчитываются десятки дезертиров. На дезертирство решаются солдаты, которые уже побывали в бою и увидели, что происходит на фронте.

В августе корреспондент «Известий» показал сдачу в плен боевиков ВСУ при помощи радиостанции в районе Донецка. Отмечалось, что один из украинских военных увидел пост о возможности сдаться в плен, но сослуживцы посмеялись над ним. Но после того как он погиб в ходе боя, украинские солдаты поменяли мнение.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.