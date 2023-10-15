Климатические активисты покрасили мост в Париже

В Париже климатические активисты Last Renovation покрыли Йенский мост оранжевой краской. В этот раз «зеленые» совершили акт вандализма, пытаясь привлечь внимание к проблеме теплоизоляции домов во Франции, передает телеканал «Известия». Своими действиями активисты хотят добиться увеличения финансирования для борьбы с изменением климата. Йенский мост соединяет площадку перед Эйфелевой башней с правым берегом. С 1975 года сооружение включено в реестр исторических памятников.

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