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В Москве при строительстве впервые использовали резиновые дорожные плиты столичного производителя

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Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики г.Москвы
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Дорожные плиты, производимые компанией «Нанотехнологический центр композитов» из переработанных автошин, были использованы при строительстве жилого комплекса в Москве. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Данные плиты предназначены для организации подъездов тяжелой техники весом до 80 тонн к строительной площадке и заменяют бетонные дорожные плиты. Они имеют вес всего 950 кг, при этом легко выдерживают нагрузку тяжелой строительной техники. Для их выпуска используются продукты переработки старых автомобильных шин. Производящая их московская компания занимается разработкой и выпуском изделий из полимерных композиционных материалов для различных отраслей промышленности, в том числе строительной.

«Предприятие активно снабжает композитными материалами столицу и более 60 регионов страны. Ежегодно производственные мощности компании позволяют выпускать до 8000 мобильных плит. Изделия высоко востребованы при реализации важных инфраструктурных проектов, в том числе связанных со строительством жилых комплексов. Так, при возведении одного из столичных ЖК в ТиНАО были использованы резиновые дорожные плиты, которые позволяют практически без подготовительных работ осуществлять движение автотранспорта и тяжелой техники в период строительства», — пояснил Владислав Овчинский

«Мобильные дорожные покрытия были специально разработаны для многократного применения в труднодоступных и удаленных районах страны. Впервые их использовали в условиях городской среды при возведении московского жилого комплекса. Плиты укладываются без подготовки грунтового основания, что позволяет значительно сократить время и трудозатраты при строительстве временных проездов», — прокомментировал руководитель департамента продаж компании «НЦК» Евгений Рафаилов.

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