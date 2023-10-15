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Глава ВВС Израиля рассказал о подготовке к наземной операции в секторе Газа

Глава ВВС Израиля: удары авиации по Газе готовят почву для наземной операции
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Главнокомандующий Армии обороны Израиля генерал Томер Бар в воскресенье, 15 октября, заявил, что текущая задача ударов Военно-воздушными силами (ВВС) страны по сектору Газа подразумевает подготовку к наземной операции.

Он отметил, что военные Израиля закладывают основу для максимально эффективных наземных маневров, устраняют как можно больше угроз на суше и в воздухе.

«Мы будем делать то, что необходимо, самым агрессивным образом, чтобы, если будет принято решение о маневре [вторжении в Газу], мы обеспечили наилучшее наземное вторжение, что дало бы нашим войскам оперативную свободу», — передает его слова The Jerusalem Post.

Помимо этого главнокомандующий рассказал про угрозы на юге со стороны ХАМАС и на севере со стороны «Хезболлы»: «В данный момент мы сосредоточены на боевых действиях на юге, но чрезвычайно готовы и находимся на высоком уровне готовности к любым событиям на севере».

Он объяснил, что ВВС Израиля, включая все их подразделения, распределены сбалансированно для того, чтобы иметь возможность отвечать на авиаудары и атаковать. Израильская армия продолжает действовать, используя все возможности своей армии для достижения победы, подытожил Бар.

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Ранее в этот же день ЦАХАЛ сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Также истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по очередному военному посту шиитской группировки «Хезболла».

14 октября стало известно о нескольких попытках вооруженных людей из Ливана проникнуть на территорию Израиля. Одна из попыток была зафиксирована около 17:30 в ходе минометного обстрела израильской территории. По группе нанесли удар дроном.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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