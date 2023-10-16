Названы самые популярные меры поддержки у участников Московского иннокластера

За четыре года более 7 тыс. участников Московского инновационного кластера (МИК) получили гранты и субсидии на сумму почти 12,5 млрд рублей, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Сегодня столица предоставляет деловому сообществу большой набор инструментов для развития бизнеса. Это субсидии, кредиты на льготных условиях, займы под поручительство, полезные онлайн-сервисы, консультации экспертов и многое другое. На платформе Московского инновационного кластера собрано свыше 200 федеральных и региональных мер поддержки. Заявки на 25 из них принимаются онлайн», — отметила вице-мэр.

Одна из самых востребованных мер на сегодняшний день — финансовая поддержка в виде льготных кредитов и займов, а также грантов и субсидий. Популярностью пользуется грант на приобретение оборудования, лизинг или выплату процентов по кредитам: с начала 2022 года прием заявок на его получение проводился четыре раза. Максимальный размер выплат — 30 млн рублей в год.

Еще одна востребованная мера поддержки — грант на пилотное тестирование инноваций. Разработчикам предоставляют до 2 млн рублей на испытания своего продукта на городских площадках.

Кроме того, предпринимателям, оформившим патенты на свои разработки и полезные модели, доступна финансовая поддержка в размере 75 тыс. рублей на каждый зарегистрированный продукт.

Город поддерживает также тех, кто оформляет патенты за рубежом. Им выплачивается до 2 млн рублей на защиту каждого изобретения или полезной модели. Финансирование покрывает до 70% расходов на подачу международной и национальной заявок и на оплату пошлин.

Список доступных мер поддержки постоянно обновляется. В августе завершился прием заявок на субсидию, возмещающую до 95% стоимости обучения сотрудников. Ее предоставляли организациям, специалисты которых прошли программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области информационных и инновационных технологий, науки и промышленности, в креативной индустрии и сфере услуг.

Летом этого года правительство Москвы ввело новую меру поддержки: теперь частные инвесторы могут компенсировать половину вложений в стартапы. Максимальный размер гранта — 10 млн рублей.