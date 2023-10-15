Футболистки ЦСКА обыграли «Зенит» в финале женского Кубка России

Московский ЦСКА со счетом 4:1 обыграл петербургский «Зенит» в финальном матче женского Кубка России по футболу, игра прошла 15 октября на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

У красно-синих сделала дубль полузащитница Надежда Смирнова, по одному голу у нападающих Габриэль Онгене и Франциски Ордеги.

Единственный гол команды из Санкт-Петербурга на счету полузащитницы Габриэлы Гживиньской, отмечает «Спорт-Экспресс».

ЦСКА в третий раз выиграл Кубок России, ранее футболистки московской команды выигрывали трофей в 2017 и 2022 годах.

Накануне молодежная сборная РФ по футболу обыграла «Сантос» U20 в товарищеском матче со счетом 6:4. Встреча состоялась в одноименном городе в Бразилии. Как добавляет «Газета.Ru», это была третья игра молодежной сборной России с клубами из Бразилии.