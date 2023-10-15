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СМИ сообщили о вероятной потере Украиной Польши как союзника

Fox News: Украина может потерять Польшу как союзника после парламентских выборов
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Фото: REUTERS/Lukasz Glowala
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Результаты парламентских выборов в Польше могут иметь негативные последствия для Украины. Об этом 14 октября сообщает Fox News.

Вотирование стартовало в воскресенье, 15 октября.

По данным издания, поляков помимо внутренних проблем государства беспокоит отсутствие результатов на поле боя в конфликте, а также расходы на украинскую армию. Они также тревожатся о том, сохранят ли США свое могущество.

Между тем эксперты полагают, что правящая партия «Право и справедливость» не получит абсолютного большинства голосов, что, как вариант, вынудит ее войти в коалицию с крайне правой «Конфедерацией», выступающей за прекращение поддержки Украины, указано в публикации.

По мнению автора статьи, в польской политической среде уже наблюдается неоднозначность позиций по вопросу помощи Киеву. К главной причине такого раскола он относит импорт дешевого украинского зерна, из-за которого польские фермеры почувствовали себя незащищенными.

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Накануне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что проблема в отношениях Украины и Польши заключается в настроениях польских избирателей. Тем временем соцопросы показывают, что абсолютного большинства, вероятно, не получит ни одна партия. Так, «Право и справедливость» может набрать 34% голосов, «Гражданская платформа» — около 30%. Это значит, что после выборов начнется процесс формирования парламентской коалиции.

Ранее, 10 октября, кандидат в депутаты сейма Польши от «Конфедерации» Анна Брылка заявила, что Варшава должна выставить Киеву счет и поставить ряд условий за оказанную стране помощь.

1 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Киев быть благодарным за предоставление убежища для миллионов украинцев. Он также напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.

До этого, 28 сентября, доктор политических наук Матеуш Пискорский отметил, что резкие высказывания и действия Варшавы по отношению к Киеву — это попытка угодить уставшим от потакания желаниям киевского режима жителям Польши в преддверии парламентских выборов.

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