Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 2,4 тыс. погибших в Газе
Политика
Лавров и глава МИД Бразилии обсудили деэскалацию палестино-израильского конфликта
Спорт
Футболистки ЦСКА обыграли «Зенит» в финале женского Кубка России
Мир
Президент Египта заявил о выходе Израиля за рамки самообороны
Происшествия
Глава СК поручил возбудить дело после нападений хулиганов на прохожих в Петербурге
Мир
Папа римский Франциск призвал создать гуманитарные коридоры в Газе
Происшествия
Второй самолет сообщением Владивосток – Чита совершил вынужденную посадку
Спорт
Семененко победил на первом этапе Гран-при по фигурному катанию
Мир
Умер актер Марк Годдар
Общество
Правительство РФ одобрило меры поддержки работающих родителей с детьми до полутора лет
Армия
Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем
Спорт
Российский теннисист Рублев уступил в финале турнира серии «Мастерс»
Общество
Синоптик спрогнозировал мокрый снег в Москве на следующей неделе
Мир
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС

Стало известно о гибели украинских наемников в перестрелке с военными в Судане

Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане в перестрелке с военными убито не менее 8 украинских наемников
0
Фото: Global Look Press/dpa/Matthias Todt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате перестрелки между украинскими наемниками и военнослужащими Судана на военной авиабазе Вади-Сейдна в Хартуме погибли восемь украинцев. Об этом 15 октября сообщил новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni со ссылкой на активистов в соцсетях.

Конфликт возник якобы после того, как украинские наемники поддержали действия израильской армии, разбомбившей сектор Газа. Погибли также десять военнослужащих суданской армии.

Информации о раненых в результате перестрелки не приводится.

СМИ уточняет, что произошедшее доказало присутствие украинских сил на авиабазе Вади-Сейдна, тогда как Запад заявлял, что их вывезли после завершения миссии в Судане.

В конце августа в Хартуме, столице Судана, прогремел взрыв около Республиканского (президентского) дворца и главного командования армии. По данным СМИ, армия Судана нанесла удар по объектам, находящимся под контролем сил быстрого реагирования в районе президентского дворца, а также недалеко от столичного аэропорта.

Враждующая страна: чего ждать от режима прекращения огня в Судане
Сможет ли Саудовская Аравия примирить военных и сколько ООН пообещала выделить на гуманитарную помощь государству

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между главнокомандующим суданскими вооруженными силами Абделем Фаттахом аль-Бурханом и лидером сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в Хартуме.

В мае они подписали соглашение о гуманитарном перемирии сроком на семь дней. Однако уже через четыре дня стороны взаимно обвинили друг друга в его нарушении.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023