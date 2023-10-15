Стало известно о гибели украинских наемников в перестрелке с военными в Судане

В результате перестрелки между украинскими наемниками и военнослужащими Судана на военной авиабазе Вади-Сейдна в Хартуме погибли восемь украинцев. Об этом 15 октября сообщил новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni со ссылкой на активистов в соцсетях.

Конфликт возник якобы после того, как украинские наемники поддержали действия израильской армии, разбомбившей сектор Газа. Погибли также десять военнослужащих суданской армии.

Информации о раненых в результате перестрелки не приводится.

СМИ уточняет, что произошедшее доказало присутствие украинских сил на авиабазе Вади-Сейдна, тогда как Запад заявлял, что их вывезли после завершения миссии в Судане.

В конце августа в Хартуме, столице Судана, прогремел взрыв около Республиканского (президентского) дворца и главного командования армии. По данным СМИ, армия Судана нанесла удар по объектам, находящимся под контролем сил быстрого реагирования в районе президентского дворца, а также недалеко от столичного аэропорта.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между главнокомандующим суданскими вооруженными силами Абделем Фаттахом аль-Бурханом и лидером сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в Хартуме.

В мае они подписали соглашение о гуманитарном перемирии сроком на семь дней. Однако уже через четыре дня стороны взаимно обвинили друг друга в его нарушении.