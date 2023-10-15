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Боец MMA Чурчаев заявил о намерении «сразу вырубить» Галимова

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Фото: РЕН ТВ
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Боец MMA Шовхал Чурчаев по прозвищу Борз 15 октября рассказал «Известиям», что намерен сразу отправить в нокаут серебряного призера Кубка мира по боксу Шамиля Галимова по прозвищу Пахан.

Их схватка в октагоне состоится 27 октября в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Чурчаев напомнил, что однажды уже одержал победу над Галимовым в прошлогоднем поединке, и заявил, что намерен закрепить результат. Главной ошибкой того боя Борз назвал тот факт, что сразу же не «вырубил» оппонента.

«Постараюсь. Изо всех сил сразу же (нокаутировать. — Ред)», — заверил Чурчаев.

Чеченский боец также привел сильные стороны своего соперника.

«Он быстрый на ногах. Быстрый на ногах, но в этот раз я его челюсть поймаю», — добавил он, указав, что сам при этом всегда готов драться как в стойке, так и в борьбе.

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В свою очередь, Галимов полностью уверен в своей победе. Днем ранее Пахан пообещал «раскатать» Чурчаева, добавив, что его прошлогоднее поражение было несправедливым.

Главным боем предстоящего турнира суперсерии станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича. Поединки пройдут в формате три раунда по три минуты. В соглавном бою встретятся представитель поп-ММА Чурчаев и серебряный призер Кубка мира Галимов. Кроме того, зрители увидят схватку между профессиональным бойцом ММА Ильясом Якубовым и чемпионом M-1 Вячеславом Василевским, а также бой между Иваном Емельяненко и Юрием Рябым.

Поединки пройдут на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Билеты можно приобрести по ссылке.

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