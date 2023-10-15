Сотрудники украинского футбольного клуба «Кривбасс» скрылись в Европе

SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев украинского женского футбольного клуба «Кривбасс» скрылись в Европе, заявил 15 октября украинский журналист Сергей Болотников на YouTube-канале KDK.

Они не вернулись на Украину после того, как в начале сентября «Кривбасс» играл в матчах женской Лиги чемпионов против французского «Парижа» и шведского «Линчёпинга».

Как отметил Болотников, сотрудники футбольного клуба самовольно покинули расположение команды и сбежали в неизвестном направлении.

«Кривбасс» обращался в полицию, министерство молодежи и спорта и к пограничникам», — рассказал журналист.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что полузащитник украинского футбольного клуба «Шахтер» Александр Распутько мог сбежать в Россию. 19-летний футболист должен был возвращаться на Украину после матча с «Антверпеном», но на борт самолета так и не поднялся. Отмечается, что он мог сбежать из-за его пророссийских взглядов либо в связи с разногласиями по новому контракту.