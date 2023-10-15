Иранского режиссера Мехрджуи и его жену обнаружили мертвыми в их доме

83-летнего иранского кинорежиссера и сценариста Дариюша Мехрджуи вместе с женой обнаружили мертвыми в их доме на севере Ирана. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА).

Инцидент произошел накануне, 14 октября. Дочь супружеской пары позвонила в скорую помощь и полицию и сообщила об обнаружении тел родителей.

По предварительным данным следствия, режиссера перед смертью избивали по шее и голове, это подтверждают обнаруженные на теле порезы и следы воздействия острого предмета, а его жену задушили.

На данный момент ведется поиск подозреваемых, тела погибших были доставлены в судебно-медицинскую экспертизу для более детального исследования, дополняет агентство Tasnim.

Режиссер снял около 20 кинокартин, которые удостоились ряда международных премий. Его работа «Корова» (1969) отметилась на Берлинском кинофестивале, а «Мистер Наивность» (1971) был номинирован на премию «Золотой приз» Московского международного кинофестиваля.

В 1993 году Мехрджуи получил «Золотую раковину» кинофестиваля в Сан-Себастьяне за «Сару», а в 1998-м — приз «Серебряный Хьюго» Чикагского кинофестиваля за фильм «Грушевое дерево». В 1999 году режиссер стал обладателем премии Дон Кихота за фильм «Госпожа».