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ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
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Фото: Global Look Press/Marwan Naamani
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Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносят удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане, сообщается 15 октября на сайте израильских сил обороны

«Истребители ЦАХАЛ в настоящее время наносят удары по военной инфраструктуре «Хезболлы в Ливане», — отметили в израильской армии.

Также поступило сообщение об обстреле израильских солдат на границе Ливана.

«Солдаты ЦАХАЛ в этом районе отвечают боевым огнем», — уточнила пресс-служба израильской армии.

Ранее в воскресенье ЦАХАЛ нанесла удар по очередному военному посту шиитской группировки «Хезболла». Подробности не приводились.

Днем ранее оборонные силы Израиля ударили по объектам «Хезболлы» в Ливане с самолетов при помощи танков и артиллерии в ответ на минометные обстрелы.

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Незадолго до этого армия Израиля также предотвратила попытку террористов проникнуть в страну. К обороне также был привлечен беспилотник.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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