Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 2,4 тыс. погибших в Газе
Политика
Лавров и глава МИД Бразилии обсудили деэскалацию палестино-израильского конфликта
Спорт
Футболистки ЦСКА обыграли «Зенит» в финале женского Кубка России
Мир
Президент Египта заявил о выходе Израиля за рамки самообороны
Происшествия
Глава СК поручил возбудить дело после нападений хулиганов на прохожих в Петербурге
Мир
Папа римский Франциск призвал создать гуманитарные коридоры в Газе
Происшествия
Второй самолет сообщением Владивосток – Чита совершил вынужденную посадку
Спорт
Семененко победил на первом этапе Гран-при по фигурному катанию
Мир
Умер актер Марк Годдар
Общество
Правительство РФ одобрило меры поддержки работающих родителей с детьми до полутора лет
Армия
Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем
Спорт
Российский теннисист Рублев уступил в финале турнира серии «Мастерс»
Общество
Синоптик спрогнозировал мокрый снег в Москве на следующей неделе
Мир
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС
Сюжет:

Белый дом допустил ввод армии США в сектор Газа для освобождения американцев

Белый дом: США могут ввести в сектор Газа войска для освобождения американцев
0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия США может быть задействована в секторе Газа для освобождения сограждан, находящихся в заложниках, заявил 15 октября телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Я не буду исключать ничего, когда речь идет о том, чтобы вернуть наших граждан, которых удерживают в заложниках, домой», — ответил он на вопрос ведущей.

Кирби добавил, что Белый дом не планирует отправлять американских военных для участия в палестино-израильском конфликте.

Ранее, 14 октября, сообщалось, что власти Египта отказались пропустить желающих покинуть сектор Газа американцев через сухопутный переход «Рафах». Гражданам США не позволили перейти границу после того, как они несколько часов прождали перед КПП в ожидании ответа египетских властей.

Днем ранее Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь движение «ХАМАС» призвало жителей не делать этого. После этого, 14 октября, Израиль продлил срок эвакуации в секторе Газа.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в анклаве.

«Железный купол» под ударом: каким оружием воюет ХАМАС
В арсенале палестинских боевиков замечены американские автоматы, якобы поставленные Украине

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,6 тыс. человек, еще 10,2 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023