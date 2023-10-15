Белый дом допустил ввод армии США в сектор Газа для освобождения американцев

Армия США может быть задействована в секторе Газа для освобождения сограждан, находящихся в заложниках, заявил 15 октября телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Я не буду исключать ничего, когда речь идет о том, чтобы вернуть наших граждан, которых удерживают в заложниках, домой», — ответил он на вопрос ведущей.

Кирби добавил, что Белый дом не планирует отправлять американских военных для участия в палестино-израильском конфликте.

Ранее, 14 октября, сообщалось, что власти Египта отказались пропустить желающих покинуть сектор Газа американцев через сухопутный переход «Рафах». Гражданам США не позволили перейти границу после того, как они несколько часов прождали перед КПП в ожидании ответа египетских властей.

Днем ранее Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь движение «ХАМАС» призвало жителей не делать этого. После этого, 14 октября, Израиль продлил срок эвакуации в секторе Газа.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в анклаве.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,6 тыс. человек, еще 10,2 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.