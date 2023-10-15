В США заявили о возобновлении Израилем водоснабжения юга сектора Газа

Белый дом «в последний час» получил информацию от Израиля о возобновлении водоснабжения юга сектора Газа, заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC News 15 октября.

По его словам, информация получена от израильских коллег.

«В последний час они сообщили мне, что возобновили подачу воды на юге сектора Газа. Этот вопрос обсуждался на протяжении последних нескольких дней», — подчеркнул он.

Вашингтон намерен координировать усилия со своими израильскими партнерами, а также с Египтом, Иорданией и ООН, чтобы гарантировать доступ мирных палестинцев к воде, лекарствам и продовольствию.

О том, что Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа также сообщил в воскресенье телеканал Sky News — Arabia.

Также Салливан отмечал ранее, что палестинцы, по мнению Белого дома, должны иметь доступ к водоснабжению, продовольствию и медикаментам.

Ранее в воскресенье ООН сообщила, что больницы в секторе Газа, оставшиеся без электричества вследствие блокады со стороны Израиля, смогут поддерживать работу лишь на протяжении двух суток. Электричества в секторе Газа нет уже четвертый день.

Также ООН опубликовала отчет, в котором сообщила о проблемах с доступом к питьевой воде в секторе Газа. Так, жители анклава вынуждены пить воду из сельскохозяйственных колодцев, что «вызывает серьезные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду».

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны. В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,6 тыс. человек, еще 10,2 тыс. получили ранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.