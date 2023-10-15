В ФРГ предупредили об угрозе нападений на еврейские и израильские учреждения

В Германии растет опасность нападений на еврейские и израильские учреждения на фоне палестино-израильского конфликта, заявил 14 октября газете Handelsblatt глава ведомства по защите Конституции Тюрингии Штефан Крамер.

По его словам, некоторые палестинцы открыто призывают к «Хрустальной ночи 2.0».

«Радикально настроенные сторонники [ХАМАС] в этой стране больше не могут ограничиваться демонстрациями, разжиганием ненависти и отдельными физическими нападениями, но потенциально могут совершать конкретные нападения на еврейские и израильские учреждения и людей», — отметил он.

Крамер подчеркнул, что антиеврейские лозунги с призывами к расправам становятся популярнее среди ненавистников евреев в арабском мире в свете событий на Ближнем Востоке.

Чиновник также не исключил того, что внутриполитическая ситуация в Германии продолжит накаляться в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Накануне министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что страна будет использовать все легальные возможности, чтобы изгнать сторонников движения «ХАМАС». Она указала, что в Германии действует принцип нулевой терпимости к подстрекательству и насилию против евреев и Израиля.

До этого, 9 октября, в Берлине отменили демонстрацию в поддержку Палестины, которая должна была состояться в среду, 11 октября, около Бранденбургских ворот. Предполагалось, что около 100 человек примут участие в «митинге солидарности» с палестинцами в Иерусалиме и палестинскими заключенными в Израиле.

Утром 7 октября палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.