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В Израиле заявили о намерении уничтожить в секторе Газа всех боевиков ХАМАС

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Министр обороны Израиля Йоав Галант в воскресенье, 15 октября, заявил, что операция в секторе Газа не завершится до уничтожения ХАМАС.

Израильские военные намереваются ликвидировать палестинское исламистское движение (ХАМАС), потому что оно состоит из «людей-дикарей, зверей, которые убивали наших солдат, наших детей, наших граждан», добавил он.

«Мы доберемся до всех туннелей, доберемся до всех боевиков ХАМАС, и, пока мы не уничтожим их, мы не выполним миссию», — передает слова Йоава The Times of Israel.

Кроме того, Йоав отметил, что это будет война, которая навсегда изменит ситуацию. Он также объяснил, что на данный момент прилагаются все усилия, чтобы даже в такой сложной ситуации найти заложников, которых удерживает ХАМАС.

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Ранее в этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что страна победит палестинское движение. По его словам, военнослужащие понимают масштабность поставленной задачи и готовы действовать в любой момент.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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